Клиника Вита: Вылечить варикоз ног без госпитализации в стационар за один день возможно!

04.02.2019 [Новости компаний]
Клиника Вита: Вылечить варикоз ног без госпитализации в стационар за один день возможно!

Такие манипуляции называются операции «одного дня», когда пациент после процедуры в этот же день может идти домой.
Лечение лазером проводят опытные сосудистые хирурги, врачи-анестезиологи в центре амбулаторной хирургии и травматологии «Вита» на Ярославской-23.

«Проведение операции не требует наркоза, что существенно снижает количество противопоказаний пациентам, которым по тем или иным показателям здоровья было отказано в хирургическом вмешательстве ранее. В нашем центре используется современное оборудование последнего поколения, в основе которого модернизированная модель лазера, позволяющая проводить операции на уровне мировых стандартов. По моим наблюдениям, всего одна процедура эффективно борется с заболеванием, гарантирует хороший косметический эффект и отсутствие повторного варикоза. Через полтора-два часа пациент уже избавлен от проблемы», – комментирует сосудистый хирург клиники «Вита» Сергей Викторович Трухалев.

После операции пациент может отдохнуть в отдельной палате временного пребывания, затем его отпускают домой.
В течение года пациент должен наблюдаться у специалиста.
Реабилитационный период после такой лазерной операции занимает гораздо меньше времени, чем после обычной.

Операции по лечению варикоза ног проводят по адресу:
г. Вологда, р-н БЫВАЛОВО, Ярославская, 23

Задать вопросы и записаться на прием можно по телефону 26-44-26 или на сайте.

Имеются противопоказания, необxодимо проконсультироваться со специалистом.

Тэги: Вита

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде девушка выпала из окна десятого этажа
Десять школ и бизнес-центр в Вологде эвакуировали из-за звонков о минировании
В Череповецком районе детей попросили поблагодарить губернатора за школьные автобусы, купленные на федеральные деньги
Бывшие топ-менеджеры «МРСК Северо-Запада» получали многомиллионные откаты от вологодских компаний
В Вологде сотрудница органов опеки подделывала акты о проверке условий жизни избитого в семье опекуна 6-летнего Степана
Прокурор просит конфисковать квартиру у осужденного по делу "Вологодской ягоды" экс-замгубернатора Николая Гуслинского
Прокурор Вологодской области о покупке мусорных баков: «Придется договариваться»
Перевозчик увез от дома на Карла Маркса, 123 в Вологде мусорные баки: жильцы обратились в прокуратуру
В Вологодской области расследуется уголовное дело по поводу законно полученной субсидии
Скончался экс-начальник департамента лесного комплекса Вологодской области Владимир Сипягов
03.02.2019 [БлогоVO]

Вернемся к баранам (упорные, однако, животные!)

1401
1
03.02.2019 [БлогоVO]

«Мерседес Высоцкого» можно будет увидеть на Новой Ладоге

1276
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Исследование Newsvo: вологжане накапливают за день около 2 литров мусора
Житель Вологды вылил на отчима алкоголь и поджег: мужчина умер
Поисковики ищут родственников солдата ВОВ Кирилла Горбачева из Бабаевского района
В Вологде откроется выставка книг, подаренных областной библиотеке известными писателями
Клиника Вита: Вылечить варикоз ног без госпитализации в стационар за один день возможно!
В Вологодской области чаще всего подделывают пятитысячные купюры
Череповецкие следователи проверяют факты из странной истории о девушке-сироте
 
31.01.2019 [Общество]

В Череповецком районе детей попросили поблагодарить губернатора за школьные автобусы, купленные на федеральные деньги

8841
0
04.02.2019 [БлогоVO]

Эхинококкоз

428
0
04.02.2019 [Обзор Прессы]

Череповецкая сирота попала в беду в Ярославле

379
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика