Хоккей начинается с тебя

01.02.2019 [Новости компаний]
Хоккей начинается с тебя

30 января в Ледовом Дворце в Череповце состоялся хоккейный матч Северсталь-Локомотив. МегаФон в очередной раз выступил партнером игр КХЛ и организовал для болельщиков интерактивную площадку и другие активности.

Для своих абонентов оператор самого быстрого мобильного интернета в регионе приготовил «лайки» с QR-кодами. Каждый, кто сканировал QR-код, попадал на специально созданную платформу, на которой можно было создать свой уникальный стилизованный постер и выложить его в соц.сети по специальному хештегу. В конце игры был выбран самый эмоциональный стилизованный постер, автор которого получил два билета на следующий матч. Кроме того, среди абонентов МегаФона был выбран самый «качающий» абонент, получивший памятный сувенир и два билета на следующую игру.

Во время коммерческих пауз на матче и в перерывах в фойе были организованы танцевальные батлы, Более 1000 болельщиков смогли принять в них участие.  Большой популярностью среди болельщиков пользовалась и фотозона от МегаФона, в которой можно было почувствовать себя настоящим игроком, примерив хоккейную форму. Также в фойе в перерывах, все желающие могли подзарядить свои гаджеты в специальных терминалах зарядки в надёжных сейфовых ячейках.

Болельщики оказались активными не только на трибунах, но и в интернете: они выкладывали в сеть фото и видео из центра событий, переписывались в мессенджерах, вели прямые эфиры. Мобильный трафик бил все рекорды и в 1,5 раза превысил показатели предыдущего матча в Череповце.

«Абонентам МегаФона в разгар мероприятия были доступны скорости мобильного интернета более 60 Мбит/с. Благодаря мобильной связи МегаФона болельщики свободно делились впечатлениями, новостями, фотографиями и видео с матчей, рассказывали в социальных сетях об опасных моментах и эффектно заброшенных шайбах», - рассказала руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке вологодского регионального отделения компании «МегаФон» Алла Лебедева.

Тэги: Мегафон

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