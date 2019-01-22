Выгодные покупки онлайн: где искать бесплатные купоны для Ситилинк, Adidas и AliExpress?

Онлайн-покупки уже давно стали популярным атрибутом современной жизни, позволяющим экономить время и деньги. Особенно интернет-шоппинг привлекает жителей регионов России, где в отличие от столичных городов нет крупных дисконт-центров, а нужные вам товары иногда вообще не привозят в местные супермаркеты. Сегодня мы расскажем, как можно с выгодой для себя пользоваться сайтами, объединяющими на своей платформе десятки магазинов и предлагающими совершить покупки, не выходя из дома.

Техника со скидкой: купоны в Ситилинк и Эльдорадо

Один из плюсов онлайн-покупок – возможность применять промокоды. Это код, который предоставляют своим пользователям сайты для получения скидок. Например, на портале Buykers.com вы можете ежедневно найти несколько тысяч таких промокодов.

Плюс этого сайта в том, что он сам отслеживает выгодные предложения от разных интернет-магазинов, сортируя их по разделам, и вам остается лишь выбрать те, которые интересны именно вам. Это намного удобнее, чем самому искать в интернете нужный товар, «перебирая» десятки сайтов.

И если с онлайн-покупкой одежды многих останавливает тот факт, что ее не всегда можно померить, то при выборе электроники и бытовой техники интернет часто дает фору магазинам в вашем городе. Если вас интересуют товары конкретного магазина, можно воспользоваться поиском на сайте Buykers.com. Например, там регулярно обновляются специальные «Ситилинк купоны» (https://buykers.com/ru/promokody/sitilink), которые позволяют получить дополнительные скидки на различные категории товаров. Также можно следить за всеми актуальными акциями и промокодами в Эльдорадо (https://buykers.com/ru/promokody/eldorado ). Достаточно просто выбрать подходящий купон и получить скидку 10%, 30% и даже 50% на смартфоны, ноутбуки, стиральные машины и другую электронную и бытовую технику.

Если же вы хотите ознакомиться с акционными предложениями всех магазинов, торгующих этими товарами, воспользуйтесь разделом «Техника и электроника» (https://buykers.com/ru/kategorii/technika-i-elektronika).

Кстати, для удобства выбора на сайте сделана сортировка по разным параметрам, например, по величине скидки, по популярности, по новизне. В некоторых магазинах действует бесплатная доставка.

Модные бренды дешевле с промокодом!

Один из плюсов онлайн-покупок – возможность купить качественные товары зарубежных марок. Вы можете зайти в раздел «Магазины» и выбрать интересующий вас бренд. К слову, очень часто эти вещи не только качественнее, но и дешевле. Если в российских магазинах слово «акция» лишь означает, что цену на товар скинули до его реальной стоимости, то за рубежом во время таких скидочных периодов брендовые вещи можно купить буквально за копейки. А покупки онлайн позволяют воспользоваться таким предложением прямо из дома.

Например, вы можете выгодно приобрести спортивную одежду известных марок Puma, Adidas и Reebok. Кстати, «продвинутые» шопоголики освоили выгодный способ покупки одежды: они меряют понравившуюся вещь в магазине в своем городе, чтобы убедиться, что она подходит, а потом заказывают ее онлайн по более низкой цене, со скидками до 70%.

Отметим, что даже покупки на популярном во всем мире сайте AliExpress с порталом Buykers.com становятся еще привлекательнее: он предоставляет купоны на скидки.

Скидки и промокоды на все случаи жизни

Тех, кто уже давно пользуется подобными онлайн-порталами для покупок (например, Amazon или Ebay), Buykers.com может привлечь тем, что здесь можно получить скидки не только на одежду, электронику, бытовую технику и другие предметы. На этом сайте также собраны выгодные предложения от туроператоров, онлайн-школ изучения иностранных языков, служб доставок еды, сотовых операторов и других сервисов. Для выбора интересующего вас предложения воспользуйтесь поиском по тематическим разделам. Например, в разделе «Книги, фильмы и игры» вы можете найти скидки от популярных книжных магазинов и билеты на концерты по выгодной цене.

Сейчас, когда многие семьи начинают планировать свой летний отпуск, самое время заглянуть в раздел «Туризм и путешествия». В нем есть промокоды на скидки на авиабилеты, туры, автобусные поездки по Европе, проживание в отелях разных стран мира и другие услуги туристической сферы.

А если вы хотите всегда быть в курсе выгодных акций, на Buykers.com можно подписаться на рассылку актуальных предложений от ведущих интернет-магазинов и сервисов. Тогда при обновлении в Ситилинк купонов или появлении новых промокодов для Эльдорадо, вам на почту будет приходить оповещание. Все промокоды предоставляются совершенно бесплатно, а их актуальность тщательно проверяется командой Buykers.