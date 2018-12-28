Двух жителей Череповецкого района задержали при краже водосточных труб с жилого дома

28.12.2018 [Происшествия]
Двух жителей Череповецкого района задержали при краже водосточных труб с жилого дома

Жители поселка Ясная Поляна в Череповецком районе предотвратили кражу водосточных труб с жилого дома.

Они рассказали полицейским, что с многоквартирного дома на улице Механизаторов, где они живут, двое неизвестных мужчин демонтируют водосточные трубы. Демонтаж происходил вечером, никаких уведомлений об этих работах жильцы дома не получали. Бдительные жители предположили, что происходит кража.

Как сообщается на сайте УМВД по Вологодской области, на место событий выехал наряд патрульно-постовой службы полиции, который задержал мужчин на месте преступления с поличным.

Задержанными оказались двое местных жителей 27 и 44 лет.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 «Кража».

 

Тэги: кража
Фото областного УМВД

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