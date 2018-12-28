В Великом Устюге водители нарушают запрет выезда на ледовую переправу через Северную Двину

28.12.2018 [Общество]

Глава Великоустюгского района Александр Кузьмин заявил, что водители, пытающиеся переехать Северную Двину по возводимой ледовой переправе, затягивают сроки ее обустройства.

- Сегодня при обследовании ледовой переправы через Северную Двину лично стал свидетелем нарушения запрета выезда на лёд со стороны очередного водителя. Это НЕДОПУСТИМО!!! Почему люди, которые так ждут открытия переправы, должны страдать из-за безалаберности отдельных личностей? Уже сегодня на подъездах к переправе будут дежурить наряды ДПС, - пишет в соцсети Александр Кузьмин.

Отметим, что это не первый случай выезда на лед – на прошлой неделе в этом месте провалилась машина.

На сегодняшний день специалисты уже выполнили пять заливок, минимальная толщина льда – от 15 см, для проезда транспорта массой 3 тонны необходимо 20 см. Работы затруднены неоднородностью льда, имеющимися пустотами между льдинами и незамерзающей полыньей выше переправы.

В администрации Великоустюгского района напоминают, что проезд по реке во время устройства переправы категорически запрещен, любое повреждение или разрушение ледового покрова влечет за собой увеличение сроков открытия переправы.

Как ранее сообщал Newsvo, проблема транспортного обеспечения жителей Кузино и других населенных пунктов, расположенных на правом берегу реки в Устюге, остро встает каждый год. Устойчивой связи с райцентром нет, при этом большинство жителей поселка работают в Великом Устюге.  В теплое время года работает паромная переправа, зимой – ледовая дорога. В межсезонье людей перевозят судна на воздушной подушке. В середине декабря сломались обе подушки - переправы были временно прекращены.

Есть еще один вариант - ехать около 6 часов через Кировскую область по разбитым 260 километрам дороги. Весной после закрытия ледовой переправы некоторые жители заречной стороны переходят реку по льдинам, рискуя жизнью. В декабре губернатор Вологодской области заявил, что мост в Кузино строить не будут, так как это экономически невыгодно и неэффективно.

Тэги: ледовые переправы
Фото со страницы Александра Кузьмина

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