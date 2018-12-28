Череповчанин пытался ограбить офис с предметом, похожим на пистолет

В Череповце мужчина пытался ограбить офис, требуя деньги у сотрудницы. Однако его спугнули, и злоумышленник сбежал.

В полицию позвонил 33-летний очевидец происшествия. С его слов, он находился в офисе, когда туда ворвался незнакомец и схватил одну из сотрудниц организации за горло. Он приставил к голове женщины предмет, похожий на пистолет, и потребовал, чтобы она выдала ему деньги из кассы. Та отказалась, а ее коллега нажала кнопку тревожной сигнализации. Узнав о вызове полиции, злоумышленник убежал, сообщает областное УМВД.

Злоумышленник сел в автомобиль и уехал, но очевидец запомнил марку автомобиля и его номер. Эти сведения он передал полицейским. Благодаря этому, нападавшего удалось быстро задержать - им оказался ранее несудимый 43-летний череповчанин.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой».