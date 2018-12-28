В Южном микрорайоне в Вологде обещают к 2020 году построить еще один детский сад

В правительстве Вологодской области сообщили о подтверждении финансирования строительства пятого детсада, которое должно начаться летом 2019 года и завершиться в 2020. Детсад появится в мкр Южный.

- Место расположения объекта окончательно проработают к следующему градостроительному совету в Вологде, который планируется провести в феврале, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, глава региона пообещал, что к 2021 году в Вологде откроются 8 детских садов с бассейнами (см. список в галерее). Четыре из них должны сдать в июле 2019 года и открыть 1 сентября - это учреждения на улице Северной, Молодежной, в Осановском проезде и в микрорайоне Охмыльцево.