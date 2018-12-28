На продолжение автодороги по улице Возрождения в Вологде выделят 94,8 млн рублей

Минстрой одобрил выделение субсидии размером 73 млн рублей из федерального бюджета на строительство II этапа автомобильной дороги в Вологде по улице Возрождения в микрорайоне «Южный». Деньги будут выделены в 2019 году в рамках проекта «Ипотека и арендное жилье».

Речь идет об участке протяженностью 487 метров в микрорайоне «Южный» в границах Окружного шоссе – ул. Чернышовская – ул. Охмыльцевская. Заявку на участие в госпрограмме в 2019 году правительство области направило в Минстрой России в июле этого года, сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам заместителя губернатора Антона Стрижова, еще 21,8 млн рублей на эту дорогу будет выделено из областного бюджета.

Напомним, жильцы просили заасфальтировать дорогу на улице Возрождения в 2015 году, но на тот момент в администрации Вологды им ответили, что пока ее не могут асфальтировать, потому что не проложены коммуникации.