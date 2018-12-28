На продолжение автодороги по улице Возрождения в Вологде выделят 94,8 млн рублей

28.12.2018 [Общество]
На продолжение автодороги по улице Возрождения в Вологде выделят 94,8 млн рублей

Минстрой одобрил выделение субсидии размером 73 млн рублей из федерального бюджета на строительство II этапа автомобильной дороги в Вологде по улице Возрождения в микрорайоне «Южный».  Деньги будут выделены в 2019 году в рамках проекта «Ипотека и арендное жилье».

Речь идет об участке протяженностью 487 метров в микрорайоне «Южный» в  границах Окружного шоссе – ул. Чернышовская – ул. Охмыльцевская. Заявку на участие в госпрограмме в 2019 году правительство области направило в Минстрой России в июле этого года, сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам заместителя губернатора Антона Стрижова, еще 21,8 млн рублей на эту дорогу будет выделено из областного бюджета.

Напомним, жильцы просили заасфальтировать дорогу на улице Возрождения в 2015 году, но на тот момент в администрации Вологды им ответили, что пока ее не могут асфальтировать, потому что не проложены коммуникации.

Тэги: дороги, мкр Южный, обещают
Скриншот ГИС Вологда

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде с балкона четвертого этажа выпала 5-летняя девочка
В Вологде ликвидируется фирма, ответственная за ремонт Красного моста
В Вологде на стройке жилого комплекса «Рафинад» погиб рабочий
Новый тариф на вывоз мусора в Вологодской области: вопросы и ответы
Расследование в Липином Бору: возбуждено уголовное дело об изнасиловании приемной дочери священника
В Вологодской области установят единый тариф за вывоз мусора – 140 рублей с человека в месяц
Инструктор клуба "Кунфу" Антон Макарьин назначен директором Вологодского многопрофильного лицея
Пустующие земли сельхозназначения будут раздавать бесплатно в трех районах Вологодской области
Фирмы, занимающиеся вывозом мусора, пожаловались на действия оператора «Аквалайн» в УФАС
Директор «Вологдагорводоканала» Александр Присяжный покидает свой пост
24.12.2018 [Общество]

Новый тариф на вывоз мусора в Вологодской области: вопросы и ответы

7595
9

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде сотрудник колонии и пристав оказались наркоманами
Двух жителей Череповецкого района задержали при краже водосточных труб с жилого дома
В Великом Устюге водители нарушают запрет выезда на ледовую переправу через Северную Двину
Череповчанин пытался ограбить офис с предметом, похожим на пистолет
В Южном микрорайоне в Вологде обещают к 2020 году построить еще один детский сад
На продолжение автодороги по улице Возрождения в Вологде выделят 94,8 млн рублей
Пять свиней и шесть кур погибли на пожаре в Харовске
 
27.12.2018 [Общество]

Новогодние праздники в Вологде и области: куда сходить и что посмотреть

1657
0
27.12.2018 [БлогоVO]

Новогодний подарочек

1693
0
28.12.2018 [Обзор Прессы]

Восьмилетняя девочка одна села на поезд в Петербурге и уехала к Деду Морозу

162
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика