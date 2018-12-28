Пять свиней и шесть кур погибли на пожаре в Харовске

Пять свиней и шесть кур погибли на пожаре в здании на улице Архангельской в Харовске. В пресс-службе УМЧС по Вологодской области отмечают, что здание использовалось частным лицом для хозяйственных нужд.

Сигнал о пожаре поступил вчера в 10.50, первые подразделения прибыли на место через семь минут. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, повреждена крыша, потолочное перекрытие. Ликвидировать возгорание удалось к 11.31, погибло пять свиней и шесть кур.

Спасено материальный ценностей на 1 млн рублей. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.