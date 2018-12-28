«ВологдаСтройЗаказчик» вернет деньги обманутым дольщикам дома №3 по улице Труда в Шексне

В Шексне нашли инвестора для обеспечения прав обманутых дольщиков, вложивших свои деньги в строительство пятиэтажного 110-квартирного жилого дома на улице Труда, 3.

27 декабря на заседании в областном правительстве в качестве инвестора по реализации масштабного инвестиционного проекта было одобрено ООО «ВологдаСтройЗаказчик».

«В результате реализации проекта 27 пострадавшим участникам строительства будут возвращены вложенные денежные средства. В качестве меры государственной поддержки инвестору предоставят земельный участок в аренду без проведения торгов, - рассказал замгубернатора Антон Стрижов. – Вопрос обеспечения прав пострадавших участников долевого строительства в Шексне вынесут на инвестиционный совет при губернаторе области».

Напомним, что в Шексне было четыре объекта незавершенного долевого строительства. Дом по ул. Труда, 3 – последний из них, которому нашли инвестора. Так, дом обманутых дольщиков на улице Труда, 1А в Шексне компания «Стройтехно» обещает достроить в феврале 2019 года. Фирма «Жилстройзаказчик» обеспечить права дольщиков двух 5-этажных жилых домов по улице Труда - дом 1Б и дом 2. Права граждан компания предлагает восстановить за счет денежной компенсации более 16 млн. рублей до конца 2018 года.

В целом в 2018 году в Вологодской области по итогам инвестсоветов было рассмотрено шесть проектов, направленных на восстановление прав пострадавших участников долевого строительства.

В середине июня 2018 года было принято решение приостановить продажу участков под жилищное строительство до решения проблем всех обманутых дольщиков региона. В списке - Вологда, Череповец, Вологодский и Шекснинский районы.

Добавим, что на достройку дома на Труда, 3 требуется 36 млн рублей – такая сумма была названа на сайте Шекснинского муниципального района в январе 2018 года в объявлении о поиске инвестора. В доме требуется доделать кровлю, окна, полы, провести электромонтажные работы, установить двери, ограждения балконов и лестничных маршей, перегородки, выполнить отделку и некоторые другие мелкие работы. Newsvo спросил у пресс-службы областного правительства, что теперь будет с недостроенным домом. Нам ответили, что этот вопрос будет решаться, когда инвестора утвердят на инвестсовете при губернаторе.

На сайте Шекснинского района сообщается, что дольщики, которые вкладывали в жилье средства материнсокго капитала, должны обратиться в пенсионный фонд для возврата денег:

Протокол заседания Межведомственно комиссии правительства области по восстановлению прав дольщиков домов №№ 1а, 1б, 2 и 3 на улице Труда в Шексне.