В Соколе двое мужчин погибли на пожаре из-за короткого замыкания обогревателя
28.12.2018 [Происшествия]
В Соколе на пожаре погибли двое мужчин. Сообщение о возгорании в одноэтажном деревянном доме на улице Декабристов поступило сегодня в 1.45 ночи. Пожарные прибыли на место через четыре минуты, ликвидировать пламя удалось к 2.24.
Огонь повредил внутреннюю отделку дома, а также чердак. На месте пожара были найдены погибшими 54-летний и 79-летний мужчина, их тела были обнаружены при разборе завалов.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание обогревателя.