Вологжанин Максим Цветков завоевал золото и бронзу кубка России по биатлону

27.12.2018 [Спорт]

Третий этап Кубка России по биатлону, «Ижевская винтовка», проходит в Ижевске. По итогам этих соревнований будет сформирована сборная России для участия в январских этапах Кубка мира и Кубка IBU.

Вологодский биатлонист Максим Цветков, пропускавший первую часть сезона, завоевал две медали в спринтерских гонках. Накануне с нолем на огневых рубежах спортсмен пришел к финишу третьим, уступив биатлонисту из Санкт-Петербурга 13,7 сек. Второе место занял ещё один представитель Северной Столицы Павел Магазеев.

Сегодня Максим Цветков допустил одну осечку и занял второе место, отстав от победителя, Вадима Филимонова на 1.1 сек. Третье место занял Иван Томилов (оба представители ХМАО).

Соревнования завершатся 29 декабря. Тогда же станет известен и окончательный состав сборной России.

 

Тэги: биатлон

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