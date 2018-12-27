Вологжанин Максим Цветков завоевал золото и бронзу кубка России по биатлону

Третий этап Кубка России по биатлону, «Ижевская винтовка», проходит в Ижевске. По итогам этих соревнований будет сформирована сборная России для участия в январских этапах Кубка мира и Кубка IBU.



Вологодский биатлонист Максим Цветков, пропускавший первую часть сезона, завоевал две медали в спринтерских гонках. Накануне с нолем на огневых рубежах спортсмен пришел к финишу третьим, уступив биатлонисту из Санкт-Петербурга 13,7 сек. Второе место занял ещё один представитель Северной Столицы Павел Магазеев.



Сегодня Максим Цветков допустил одну осечку и занял второе место, отстав от победителя, Вадима Филимонова на 1.1 сек. Третье место занял Иван Томилов (оба представители ХМАО).



Соревнования завершатся 29 декабря. Тогда же станет известен и окончательный состав сборной России.



