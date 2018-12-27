200 тысяч писем получил Дед Мороз из Великого Устюга в 2018 году

Более 200 тысяч писем и открыток получил Дед Мороз из Великого Устюга с начала 2018 года. Около 1,3 тысячи из них – письма зимнему волшебнику от жителей Вологодской области.

- В течение года жители региона отправляют зимнему волшебнику от 20 до 100 писем в месяц. Самое большое количество писем наблюдается в период с декабря по январь, сразу количество корреспонденции увеличивается как минимум до 500 писем в месяц. Случается, что на письмах Деду Морозу отправители указывают «Северный полюс», «Лапландия» или «Гренландия». В любом случае, все письма адресату доставляются по месту его проживания в Великий Устюг, - сообщает сайт областного правительства.

Отмечается, что письма отправляют не только дети, но и взрослые.