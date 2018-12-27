В Вологде на незаконном рекламном щите разместили рекламу УМВД

27.12.2018 [Общество]

В Вологде продолжают открыто нарушать нормы размещения наружной рекламы.

Так, в самом центре города на пересечении улиц Козленской и Предтеченской размещен незаконный рекламный щит фирмы «Ника Медиа». Его нет в схеме размещения рекламных конструкций, утвержденных администрацией города, однако фирма свободно сдает его в аренду и получает от этого прибыль. Сейчас на этом щите рекламируется работа в областном УМВД, которое ищет сотрудников (ред. - их явно не хватает, раз борьба с незаконной рекламой до сих пор проходит безуспешно).

Сотрудники администрации Вологды, проводящие рейды по незаконной наружной рекламе, не могли не заметить этот огромный баннер в центре города. По закону, они должны были передать эту информацию в полицию города, а полицейские должны были возбудить дело об административном правонарушении по ст. 14.37 КоАП РФ в отношении юридического лица - рекламного агентства "Ника Медиа". Однако этого не произошло.

Отметим, что направление заявлений о незаконной рекламе в полицию со стороны сотрудников администрации города и составление протоколов за незаконную наружную рекламу на юридических лиц со стороны полицейских - это не только обязанность правоохранителей, но и хороший вариант пополнения бюджета за счет штрафов, но в Вологде, видимо, так не считают.

Добавим, что в ноябре фирма "Ника Медиа" разместила еще один незаконный рекламный щит на перекрестке Преминина - Пошехонское шоссе (см. фото в галерее). Согласно городской схеме, там разрешен билборд размером 3 на 6 метров, однако установлена была конструкция гораздо большего размера. На место выезжали и сотрудники городской администрации, и полиции, но незаконный щит так и остался на месте - никакого протокола о нарушении в отношении юридического лица составлено не было.

Тэги: наружная реклама, нарушения, МВД
Фото Кирилла Шелепина

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