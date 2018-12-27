Житель Вологды избил жену и 8-месячного сына: ребенок в больнице

27.12.2018 [Происшествия]

32-летний житель Вологды избил 8-месячного сына и его мать. Ребенок госпитализирован.

Восьмимесячный мальчик с тяжелыми травмами головы был доставлен в больницу около 22.00 26 декабря. По месту жительства ребенка в связи с поступившей информацией незамедлительно выехали следователи областного аппарата СУ СК РФ.

Выяснилось, что накануне вечером соседи сообщили о конфликте в семье, в которой воспитывается пострадавший мальчик. Полицейские приехали на место, обнаружили у матери следы побоев и решили изъять из семьи восьмимесячного мальчика и его четырехлетнего брата.

- Для проверки информации о возможном насилии и по отношению к детям проведено их обследование, выявившее у 8-месячного ребенка тяжелую травму, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего).

В нанесении побоев ребенку подозревается его 32-летний отец, мужчина задержан. Сейчас следователи собирают материалы, необходимые для решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, проводится целый комплекс следственных действий, результаты которых позволят разобраться в обстоятельствах получения ребенком таких травм. Продолжаются следственные действия и в отношении матери 28-летней матери детей.

- В ходе следствия будут тщательно изучены условия жизни и воспитания детей, в том числе имелись ли основания полагать, что в семье могут нарушаться законные интересы малолетних детей и данные, свидетельствующие о более ранних фактах жестокого обращения с детьми. Исходя из всех установленных обстоятельств будет дана юридическая оценка вопросам полноты и своевременности принятых органами профилактики мер, - сообщает региональное управление следственного комитета.

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