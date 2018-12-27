Мошенник, сдававший в аренду несуществующие квартиры в Великом Устюге на Новый год, компенсировал туристам ущерб

Уголовное дело в отношении мошенника из Ростовской области, который предлагал туристам в аренду несуществующие квартиры в Великом Устюге на Новый год, закрыли за примирением сторон.

Напомним, в конце 2017 и в начале 2018 года в районную полицию Великого Устюга поступило несколько обращений туристов, которые приехали на новогодние каникулы в Великий Устюг.

История каждого пострадавшего была одинаковой: перед поездкой на сайте бесплатных объявлений гости города бронировали в Великом Устюге место для проживания и переводили предоплату. Однако, приехав в город, не находили жилья, о котором договаривались с арендодателем, а его телефон не отвечал.

От действий неизвестного злоумышленника пострадали 17 человек, приехавших в Великий Устюг из разных регионов страны. В среднем предоплата за жилье составляла около 4 тысяч рублей.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого в мошеннических действиях. Им оказался 47-летний житель Ростовской области. Как выяснили сотрудники УМВД, в новогодние праздники подозреваемый приехал в Вологду, где размещал в интернете объявления о сдаче внаем несуществующего жилья и получал предоплату. Реализовав эту схему, злоумышленник уехал обратно в Ростовскую область.

Там его задержали полицейские. Мужчина дал признательные показания, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 «Мошенничество», которое позже направили в суд.

В ходе предварительного следствия мошенник признал свою вину и возместил потерпевшим ущерб, который составил более 60 тысяч рублей.