В Вологде открылась выставка советских новогодних открыток

27.12.2018 [Общество]

В Государственном архиве Вологодской области открылась выставка «Старый и Новый год». Там можно увидеть советские открытки 1960-70-х годов из архивных фондов и новогодние поделки, созданные архивистами: вязаные изделия, печворк, декупаж, срапбукинг, мягкие игрушки.

Советские и современные предметы объединены неслучайно: организаторы выставки хотели напомнить, что ожидание чуда и праздничное настроение свойственны людям любой эпохи.

- Некоторые открытки – редкие экземпляры, на оборотах красочных картинок – письма наших бабушек и дедушек, пап и мам. Мы подчеркиваем значимость сохранения домашних архивов, и не только документов, но и поздравительных писем и открыток, которые с годами приобретают большую ценность, - рассказали организаторы порталу Cultinfo.

Выставка будет работать в читальном зале ГАВО на улице Мальцева, 17 до конца января 2019 года.

 

Тэги: ГАВО, советские открытки
фото http://cultinfo.ru/

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