В Вологде отменили итоги голосования за место для ледовой арены

История с выбором места для ледовой арены в Вологде получила логичное продолжение. Администрация города заявила, что итоги голосования отменяются, а где будет размещаться ледовый дворец, теперь определит общественный совет Вологды.

Напомним, как развивались события. 27 ноября мэр Вологды Сергей Воропанов сказал, что вариант расположения для ледовой арены выберут жители. 30 ноября на сайте администрации города началось голосование, в котором были представлены три варианта - ул. Конева рядом с УСКК «Вологда», пересечение улиц Конева и Архангельской, 3-й Южный микрорайон. Голосование должно было продлиться до 20 декабря.

Однако 19 декабря городские власти внезапно объявили об еще одном варианте для крытого катка - улице Ярославской вблизи Осановской рощи, его якобы предложили ветераны из центра "Забота". До этого, в течение трех недель, пока шло голосование, они почему-то молчали. В итоге результаты опроса просто обнулили, аннулировав все результаты длительного голосования. Его объявили заново, продлив до 25 декабря.

Лидировать в нем стал как раз новый вариант на улице Ярославской. Newsvo 24 декабря проверил страницы многих проголосовавших за него – там было много забаненных и фейковых аккаунтов, а также пользователей из других городов России. А потом вологжане выясниили, что новое голосование заранее было устроено так, чтобы там было можно набрать голоса за вариант на улице Ярославской. О том, как это было сделано, они написали в соцсети.

После публикации нашей новости и этого поста, к голосованию активно подключились жители, и на первое место стал выходить вариант ледовой арены на пересечении улиц Конева и Архангельской. По данным администрации Вологды, 25 декабря с результатом 3667 голосов победила площадка Конева-Архангельская, на втором месте оказался участок в Осаново - 3254 голоса, третье место заняла территория около СКК «Вологда» - 1283 голоса и замкнул рейтинг III Южный микрорайон с 277 голосами.

Однако после этого администрация города попросту отменила итоги голосования, сославшись на то, что во время интернет-голосования... произошла накрутка голосов.

- В ходе изучения результатов специалисты обнаружили, что за некоторые варианты были отданы голоса с фейковых страниц. Поэтому теперь подведением итогов займутся представители Общественного совета и приглашенные эксперты. Им будут предоставлены все результаты бланочного голосования, а также результаты интернет-голосования без учета фейковых страниц. Кроме участвовавших в голосовании четырем территорий в обсуждение будут включены и другие варианты, предложенные вологжанами на различных встречах, - сообщает пресс-служба администрации.

Свое мнение общественный совет озвучит в январе 2019 года.

Жители считают, что голосование было отменено для того, чтобы в итоге назвать вариант для ледовой арены на улице Ярославской. Вологжане не понимают, зачем было создавать видимость народного голосования:

- Просто бы тогда объявили сразу, что в Вологде построят ледовую арену вблизи Осановской рощи, и все, без этого цирка с якобы народным голосованием, которое в итоге все равно отменили.

25 декабря Newsvo попросил знакомых IT-специалистов посмотреть результаты голосования с учетом фейков и жителей из других городов. Если вычесть голоса от имени этих аккаунтов, победителем становится вариант на пересечении улиц Конева-Архангельской. Непонятно, почему аналогичный рассчет не сделали в городской администрации:

Вблизи Осановской рощи: Голосов: 3298, Боты/баны: 257, Люди из Вологды: 2304

В строящемся III Южном микрорайоне: Голосов:290, Боты/баны: 0, Люди из Вологды: 169

На пересечении улицы Конева с улицей Архангельской: Голосов: 4376 Боты/баны: 180 Люди из Вологды: 3169

На улице Конева рядом с СКК «Вологда»: Голосов: 1289, Боты/баны: 114, Люди из Вологды: 883