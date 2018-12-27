Экс-директор «Вологдагорводоканала» Александр Присяжный взят под домашний арест

В Вологде суд отправил под домашний арест бывшего директора «Вологдагорводоканала» Александра Присяжного. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

- По версии следствия, в период с начала 2013 года до 24 апреля 2015 года в г. Вологде и.о. генерального директора МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Александр Присяжный, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с директором ООО «СК «Север» Анатолием Бутусовым, заместителем главы Вологды-начальником департамента градостроительства и инфраструктуры Алексеем Осокиным, заместителем начальника департамента градостроительства и инфраструктуры Вологды Антоном Мусихиным, консультантом по строительству департамента градостроительства и инфраструктуры Вологды Игорем Ивониным путем обмана и злоупотребления доверием руководства администрации Вологды, совершили хищение денежных средств из бюджета Вологодской области и бюджета муниципального образования «Город Вологда» в особо крупном размере, - сообщается на сайте Вологодского областного суда.

25 декабря 2018 года Александр Присяжный был задержан в порядке ст. 91-92 УПК Российской Федерации. Мера пресечения в виде домашнего ареста избрана сроком на 2 месяца по 24 февраля 2019 года.

- Поскольку изъяли и финансовые документы, весь коллектив остался без премий и отпускных к Новому году. Выдали по три тыщи и все..., - рассказали сотруднии "Вологдагорводоканала" о задержании своего руководителя.

Напомним, развязку в створе Белозерского шоссе возводили в 2011-16 гг. Работы по строительству виадука были завершены в июне 2016 года. В марте 2017 года сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере». Фирма Анатолия Бутусова "СК "Север" выполняла по контракту часть работ на развязке. Спустя год после окончания строительства, в 2017 году, его внезапно обвинили в мошенничестве, однако до сих пор не доказано, что фирма присвоила какие-либо деньги.