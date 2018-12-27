Экс-директор «Вологдагорводоканала» Александр Присяжный взят под домашний арест

27.12.2018 [Общество]

В Вологде суд отправил под домашний арест бывшего директора «Вологдагорводоканала» Александра Присяжного. Мужчина подозревается  в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

- По версии следствия, в период с начала 2013 года до 24 апреля 2015 года в г. Вологде и.о. генерального директора МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Александр Присяжный, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с директором ООО «СК «Север» Анатолием Бутусовым, заместителем главы Вологды-начальником департамента градостроительства и инфраструктуры Алексеем Осокиным, заместителем начальника департамента градостроительства и инфраструктуры Вологды Антоном Мусихиным, консультантом по строительству департамента градостроительства и инфраструктуры Вологды Игорем Ивониным путем обмана и злоупотребления доверием руководства администрации Вологды, совершили хищение денежных средств из бюджета Вологодской области и бюджета муниципального образования «Город Вологда» в особо крупном размере, - сообщается на сайте Вологодского областного суда.

25 декабря 2018 года Александр Присяжный был задержан в порядке ст. 91-92 УПК Российской Федерации. Мера пресечения в виде домашнего ареста избрана сроком на 2 месяца по 24 февраля 2019 года.

- Поскольку изъяли и финансовые документы, весь коллектив остался без премий и отпускных к Новому году. Выдали по три тыщи и все..., - рассказали сотруднии "Вологдагорводоканала" о задержании своего руководителя.

Напомним, развязку в створе Белозерского шоссе возводили в 2011-16 гг. Работы по строительству виадука были завершены в июне 2016 года. В марте 2017 года сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере». Фирма Анатолия Бутусова "СК "Север" выполняла по контракту часть работ на развязке. Спустя год после окончания строительства, в 2017 году, его внезапно обвинили в мошенничестве, однако до сих пор не доказано, что фирма присвоила какие-либо деньги.

Тэги: виадук, Вологдагорводоканал
Сюжет: хищение при строительстве развязки

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде с балкона четвертого этажа выпала 5-летняя девочка
В Вологде на стройке жилого комплекса «Рафинад» погиб рабочий
В Вологде ликвидируется фирма, ответственная за ремонт Красного моста
Расследование в Липином Бору: возбуждено уголовное дело об изнасиловании приемной дочери священника
Новый тариф на вывоз мусора в Вологодской области: вопросы и ответы
После оптимизации медучреждений зарплата акушера-гинеколога в Вологде уменьшилась вдвое
В Вологодской области установят единый тариф за вывоз мусора – 140 рублей с человека в месяц
Инструктор клуба "Кунфу" Антон Макарьин назначен директором Вологодского многопрофильного лицея
Фирмы, занимающиеся вывозом мусора, пожаловались на действия оператора «Аквалайн» в УФАС
Директор «Вологдагорводоканала» Александр Присяжный покидает свой пост
27.12.2018 [Общество]

Экс-директор «Вологдагорводоканала» Александр Присяжный взят под домашний арест

1047
1
27.12.2018 [Общество]

Ночью 1 января проезд в общественном траспорте Вологды подорожает до 40 рублей

1122
0
26.12.2018 [Общество]

В Вологде ликвидируется фирма, ответственная за ремонт Красного моста

8136
7

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде на незаконном рекламном щите разместили рекламу УМВД
Житель Вологды избил жену и 8-месячного сына: ребенок в больнице
Мошенник, сдававший в аренду несуществующие квартиры в Великом Устюге на Новый год, компенсировал туристам ущерб
В Вологде открылась выставка советских новогодних открыток
В Вологде отменили итоги голосования за место для ледовой арены
Школу на 528 мест с бассейном обещают построить в Соколе к августу 2020 года
Экс-директор «Вологдагорводоканала» Александр Присяжный взят под домашний арест
 
24.12.2018 [Общество]

Новый тариф на вывоз мусора в Вологодской области: вопросы и ответы

6919
0
27.12.2018 [БлогоVO]

Новогодний подарочек

366
0
27.12.2018 [Обзор Прессы]

По дороге к Дедушке Морозу. В Вологде-где-где-где.

135
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика