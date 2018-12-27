22-летний житель Вытегорского района погиб во время катания на «ватрушке», привязанной к машине

В Вытегорском районе 22-летний молодой человек погиб, катаясь на привязанной к автомобилю «ватрушке». ДТП произошло около 21.20 в понедельник, 24 декабря, на 2 км автодороги Бетонка-Белый Ручей.

По данным пресс-службы областного УМВД, в тот вечер молодого человека катал на «ватрушке», прикрепленной к ВАЗу, его 20-летний знакомый, не имеющий водительского удостоверения.

В результате торможения прикрепленную к автомашине ВАЗ «ватрушку» вынесло на встречную полосу движения прямо под колеса «Фольксвагену». Произошел наезд, от полученных травм сидевший в «ватрушке» мужчина скончался.

- Санки - «ватрушки» используются в зимнее время года для катания с гор, в специально отведенных для этого местах. Опасные развлечения в виде катания на «ватрушках» и других видах саней, прикрепленных к транспортным средствам, недопустимы, - отмечают в пресс-службе областного УМВД.

Напомним, аналогичный случай произошел в январе 2018 года в Череповце, тогда погибла 21-летняя девушка.