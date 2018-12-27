В Вологде на Белозерском шоссе машину отбросило на пешехода на «зебре»

В Вологде иномарку во время ДТП отбросило на пешеходный переход: пострадала 32-летняя женщина. Инцидент произошел вчера в 10.30 на Белозерском шоссе.

Как сообщает отдел ГИБДД по городу Вологде, «Рено Флюенс» двигался со стороны улицы Маяковского в сторону улицы Залинейной, применил экстренное торможение, не справился с управлением и врезался в ограждение. После этого иномарку развернуло и отбросило на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход получила перелом плеча, ей назначено амбулаторное лечение.