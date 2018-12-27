На месте горевших расселенных домов на Дзержинского и Беляева построят многоквартирные здания

В Вологде снесут горевшие дома на Дзержинского, 8 и Беляева, 3. По первому адресу работы уже начаты, а подбором подрядчика для разбора дома на Беляева, 3 займется его собственник. Уже снесен проданный дом на Беляева, 7. Все они не были снесены вовремя городскими властями и неоднократно горели.

От приватизации этих домов бюджет города пополнился на 28,5 млн рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

Дом на улице Дзержинского, 8 за 8,85 млн рублей купило ООО «Спецстроймонтаж». Ранее его поджигали два раза.

Здание на Беляева, 7 приобрел за 9,1 млн рублей Дмитрий Поляков, учредитель и директор фирм ООО «Элькадастрой», ООО СЗ СК «Домстрой». Напомним, этот дом поджигали три раза.

ООО «Строительная компания «Северный город» приобрела за 10,3 млн рублей здание на Беляева, 3. Оно горело четыре раза.

На всех трех выкупленных земельных участках инвесторы планируют строительство многоквартирных домов. Так, по адресу Дзержинского, 8 компания сейчас производит разборку здания, обещает выполнить работы до Нового года. После получения разрешения на строительство инвестор определит этажность нового дома. Сам застройщик уверен, что жилье в возведенном на этом месте доме будет пользоваться спросом.

Напомним, что с 2017 года из 63 «расторгованных» объектов 50 снесены собственниками, бюджет города пополнился почти на 150 млн рублей. Треть от суммы выручена в результате 16 торгов по продаже аварийных нежилых зданий за два последних месяца. Решение о включении в план приватизации объектов принимают на сессии Гордумы. Так, еще три здания, расположенные на ул. Октябрьской и Садовой в селе Молочное, включены в декабре.