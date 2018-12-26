В Бабаевском районе 25-летнего рабочего травмировало насмерть пилорамой

В Бабаевском районе следователи СКР устанавливают обстоятельства гибели рабочего на пилораме у деревни Никольское.

ЧП произошло 25 декабряоколо 14 часов. При осмотре строения, где установлена ленточная пилорама, было обнаружено тело мужчины, часть головы которого ампутирована.

- По данным следствия, мужчина был с октября месяца официально трудоустроен у индивидуального предпринимателя рамщиком. При распиливании бревна он встал на него ногами и, соскользнув, упал, получив при этом смертельную травму, - сообщает областное следственное управление.

Согласно документам, погибший прошел необходимый инструктаж по соблюдению безопасных условий работ. Проверка продолжается