Жильцы еще нескольких квартир пострадавшего от взрыва газа дома вернутся в свои квартиры 27 декабря

Жильцам квартир на первом, втором и третьем этаже первого подъезда (левое крыло) в доме на Карла Маркса, 74а, где в ночь с 18 на 19 декабря произошел взрыв газа, велели возвращаться домой 27 декабря. При этом люди до сих пор не знают, когда им компенсируют ущерб или хотя бы в первую очередь заменят поврежденные окна.

С каждым собственником в жилые помещения будут заходить специалисты, которые подключат газ и проверят исправность оборудования.

Отметим, что некоторым жителям придется заселиться в квартиры, в которых повреждены окна. Как рассказали Newsvo жильцы со второго этажа, им пока не сказали, когда они получат компенсацию, чтобы заменить поврежденные балконные стекла и рамы, а также треснувшие стекла в комнатах.

Сегодня на комиссии по чрезвычайным ситуациям было объявлено, что в соответствии с федеральным законодательством, выплаты будут начисляться в расчете на каждого члена семьи: 100 тысяч рублей для граждан, полностью утративших имущество, и 50 тысяч рублей для граждан, частично утративших имущество. Необходимые средства будут выделены из резервного фонда правительства Вологодской области, заверил губернатор. Степень ущерба определит специальная комиссия, которая вместе с жильцами зафиксировала повреждения.

«С 15 января мы приступаем к выплате компенсаций. Кроме того, предлагаю пострадавшим жителям дома выделить единовременную материальную помощь в размере до 25 тысяч рублей. Впереди Новый год, люди потеряли имущество, поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы поддержать их», - сказал Олег Кувшинников.

Единовременные выплаты будут носить заявительный принцип. Оформить необходимые документы помогут сотрудники администрации города и департамента социальной защиты области.

«Для себя мы ставим задачу до нового года подготовить и передать в правительство области списки по определению размеров ущерба, чтобы люди получили положенные им выплаты в максимально короткие сроки, - отметил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Дом реконструирует «Вологодская строительная компания №1». До 8 января планируется закрыть кровлю здания, а до 15 января – завершить черновую отделку.

Напомним, в результате ЧП погибла женщина, травмы получили еще три человека. Было разрушено несколько квартир первого подъезда, повреждена кирпичная кладка до третьего этажа. Расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. По данным СУ СК РФ по Вологодской области, взрыв произошел около полуночи, когда жильцы квартиры на пятом этаже вернулись домой и включили свет.

Во время ремонтных работ жильцы первые два дня жили в гостинице "Спутник", а потом были переселены в гостиницу "Спасская".