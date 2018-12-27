Новогодние праздники в Вологде и области: куда сходить и что посмотреть

Концерты, дискотеки, выставки, балы, квесты, исторические реконструкции и многое другое: Newsvo подготовил для вологжан афишу новогодних мероприятий.

В Вологде с 30 декабря по 7 января будут проходить праздничные мероприятяи в рамках проекта "Рождественская сказка":

29 декабря и 4 января, 13:00 - бесплатные новогодние елки возле Дома-музея Петра I.

Снегурочка и сказочная свита проведут для гостей праздника новогодние игры и конкурсы, а Дед Мороз выслушает подготовленные детьми стихи и песни. Гостем праздника у елки станет сам император, а завершится мероприятие экскурсией по Дому-музею Петра I.

5 января, 11:00 и в 13:00 - «Приключения рождественской елки» в Доме купца Самарина.

Праздник для детей от 4 до 9 лет и их родителей. Требуется предварительная запись: т. 72-43-11.

3-6 января - ретро-салон «Модерн» в Доме купца Самарина, где гости смогут сделать фотографию в стиле начала XX века.

3 января - можно бесплатно посетить музей «Литература. Искусство. Век XX». А 4 января там расскажут детям о «О старинных часах, балете и не только...» и проведут мастер-класс по изготовлению снежинки-балеринки. 6+

2 - 7 января - Вологодский музей-заповедник приглашает на новогодние и рождественские программы и экскурсии.

Экскурсия «По дороге к Деду Морозу» будет проходить с 12:00 и с 14:00. Участники прогуляются среди лесных обитателей края и узнают историю Вологодской области, разгадают следы зверей, услышат голоса птиц.

В эти же дни с 11:00 и с 13:00 в художественном отделе можно посетить экскурсию «1000 и одно кимоно». Как сообщают организаторы, обе экскурсии будут интересны детям от 6 лет.

3 января, 15:00 - новогодний бал позапрошлого столетия «Званый вечер». Интерактивная программа пройдет в Палатах Иосифа Золотого. 12+

Гостей ждет атмосфера новогоднего торжества XIX века: сияющие залы, роскошная ель, бальные платья, подтянутые кавалеры, звуки вальса, мазурки, старинные романсы в исполнении известных вологодских вокалистов, конкурсы, забавы и фанты вечеров эпохи Тургенева и Бунина.

Стоимость: 300 руб.

2-7 января, с 10:00 до 17:30 - ярмарка «Сотворенная радость», Юго-Западная башня кремля. Изделия ручной работы на ярмарке представят более 20 мастериц.

Можно будет купить: тканые половики, кружевные изделия, предметы с традиционной росписью, различные элементы декора из дерева, керамики и ткани, необычные аксессуары, натуральную косметику, мыло, а также различные сладости и иван-чай, все это, и многое другое.

Вход свободный.

2, 3, 7 января в 12:00 и 14:00 и 5 января в 12:00 - групповые экскурсии в «Музее кружева».

4, 6 и 7 января с 12:00 до 16:00 - в главной галерее на втором этаже можно увидеть за работой кружевницу, которая проведёт для всех желающих короткий мастер-класс.

Стоимость билетов: 150 рублей – взрослый, 70 рублей – льготный.

3 января, 12:00 - поклонники творчества Николая Рубцова прочтут его произведения в рамках Дня памяти поэта около памятника Рубцову в сквере на Советском проспекте.

3-6 января, с 12:00 и с 15:00 - праздничная программа для детей и взрослых «Встреча с чудесами» в музее «Семёнково».

Взрослые и дети станут помощниками Деда Мороза, прикоснутся к тайнам народного ремесла, побывают в лаборатории хорошей погоды у Снегурочки и сходят в гости к Бабке-Ёжке.

7 января, с 12:00 до 15:00 - рождественская программа «Приходила Коляда» в Семенково. Она будет интересна детям с 6 лет.

Фото: vk.com/museum_semenkovo

6 января, 12:00, 14:00, 16:00 - Рождество в усадьбе Гальских.

- Мы вместе с Ансамблем "ЧереповецЪ" пригласим вас на красивую и душевную программу "Рождество и Святки". Будем знакомить со святочными традициями и петь старинные рождественские песни и веселые колядки, - сообщают организаторы.

Запись на программу по телефону: 32-22-04.

Стоимость: 350 руб.

Рядом с Барским домом в усадьбе Гальских установили живую ель, деревянную горку, тантамарески для фотографирования. Внутри круглого сада оборудованы дорожки для катания на финских санках. Площадка будет открыта ежедневно (кроме понедельника) с 10 до 20 часов. В праздники усадьба Гальских будет работать с 3 по 8 января.

Фото: vk.com/club38001310

6 января, 16.00 - «Рождественский концерт» Анатолия Дзюбы. Большой зал Вологодской областной библиотеки (М. Ульяновой, 7).

В программе вечера прозвучат как новые сочинения композитора, так и уже полюбившиеся слушателям произведения. Сюрпризом вечера станет презентация первого авторского сборника Анатолия Дзюбы «Детский альбом», выпущенного издательством «Композитор» в 2018 году.

Вход свободный.

11-13 января - Международная квест-гонка на собачьих упряжках «Русский Север-2019» в Тотьме.