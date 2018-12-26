В череповецкой «Северстали» заменили еще двух хоккеистов

26.12.2018 [Спорт]

Из Череповца в московское «Динамо» в обмен на денежную компенсацию  перешел Максим Минеев. В этом сезоне он провел за «Северсталь» 8 матчей, в которых отдал одну голевую передачу при показателе "-5".

В столичное «Динамо» также уходит Руслан Карлин. Ему на смену в «Северсталь» пришел нападающий Александр Петунин. В текущем сезоне он выступал за московское «Динамо» и воронежский «Буран» из ВХЛ. В КХЛ провел 15 матчей, забросив 1 шайбу.

Ещё один обмен произошёл с нижегородским «Торпедо». Череповецкий клуб пополнил свой состав нападающим Дмитрием Марковиным, а клуб из Нижнего Новгорода получил денежную компенсацию.

Тэги: хоккей

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