В череповецкой «Северстали» заменили еще двух хоккеистов
26.12.2018 [Спорт]
Из Череповца в московское «Динамо» в обмен на денежную компенсацию перешел Максим Минеев. В этом сезоне он провел за «Северсталь» 8 матчей, в которых отдал одну голевую передачу при показателе "-5".
В столичное «Динамо» также уходит Руслан Карлин. Ему на смену в «Северсталь» пришел нападающий Александр Петунин. В текущем сезоне он выступал за московское «Динамо» и воронежский «Буран» из ВХЛ. В КХЛ провел 15 матчей, забросив 1 шайбу.
Ещё один обмен произошёл с нижегородским «Торпедо». Череповецкий клуб пополнил свой состав нападающим Дмитрием Марковиным, а клуб из Нижнего Новгорода получил денежную компенсацию.