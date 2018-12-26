Объясняя высокий тариф на вывоз мусора, в правительстве Вологодской области сослались на регионы, где он еще выше

Отвечая на вопрос журналистов, почему в Вологодской области плата за мусор оказалась выше, чем во многих других регионах России, замгубернатора Антон Стрижов воспользовался традиционным для правительства области приемом - сравнил наш регион с теми субъектами РФ, где тариф увеличился еще больше.

При этом в правительстве почему-то не учитывают ни среднюю зарплату по регионам, ни нормативы накопления мусора, которые в названных регионах меньше.

- Мы точно не лидеры. Вопрос много или мало – это риторический вопрос. Честно говоря, мы детально не сравнивали эту динамику, потому что занимались проблемами своего региона. Но сейчас видим, в том числе и из СМИ, что происходит. Есть регионы, в которых плата увеличилась в десятки раз. Даже взял с собой распечатку, бюро «Русинформ». Красноярский край – в 56 раз, Ямал – 33, Нижегородская – 16 раз, Астраханская – в 9 раз. В Туруханской технологической зоне на семью из трех человек придется платить 13 тысяч рублей в месяц. Поэтому говорить о том, что в нашем регионе приняты какие-то выдающиеся меры, неправильно. В Московской области тоже выше, чем у нас, - отметил замгубернатора Антон Стрижов.

По словам замгубернатора, в тех субьектах, в которых принята плата 60-80 рублей в месяц, скорее всего, власти напрямую субсидируют эти коммунальные услуги.

- Вы прекрасно знаете, что многие субьекты РФ по разным причинам субсидируют коммуналку. У нас на протяжении последних семи лет тарифы экономически обоснованные, и льготные категории людей, которые не могут обеспечить платеж, они у нас защищены законодательством. Мы в этом плане защищаем отдельные категории граждан. Это тоже своего рода субсидии, но они адресные, - сказал Антон Кольцов.

Отметим, что достоверной информации о субсидировании коммунальных услуг в тех регионах, где тариф на вывоз мусора намного ниже, чем в Вологодской области, нет. При этом можно привести пример Курской области, где, судя по информации местных СМИ, тариф на вывоз мусора не субсидируется, однако его не только не повысили, но даже снизили примерно на 30%. Для жителей в многоквартирных домах плата составит от 52 рублей до 72 рублей с человека в месяц. Сделано это было за счет снижения нормативов накопления твердых бытовых отходов. А в Вологодской области именно эта величина - 7,2 литра мусора в день на человека - вызвала шквал недоумения со стороны жителей.