На выставке в Череповце можно увидеть редкий бронзовый крест XII века

Музей-археологии в Череповце приглашает всех желающих на выставку экспонатов, найденных в последних экспедициях в Кирилловском районе. Было исследовано две стоянки эпохи каменного века: стоянка эпохи мезолита Погостище-15 и стоянка Караваиха-4, датируемая эпохой раннего неолита (7-5 тыс. до н.э.).

- Стоянка эпохи мезолита Погостище подарила в этом сезоне особые предметы, которые ранее на памятнике не находили. Это сланцевая плитка с намеченным для сверлины отверстием, фрагмент костяного изделия с орнаментом и фрагмент костяного струга с орнаментом, - сообщается в группе музея.

На стоянке Караваиха-4 участники экспедиции нашли кремневые наконечники стрел на пластинах, скребки, нуклеусы, сланцевые шлифованные топоры, поплавки из сосновой коры, костяные наконечники стрел и копий, пешни, инструменты для плетения сетей, гарпуны, рыболовные крючки.

В Шекснинском районе раскопками занималась экспедиция под руководством Александра Кудряшова.

- Находок не очень много, но есть хорошие предметы, характеризующие эпоху. К примеру, две стрелы раннего железного века, каких раньше на Шексне мы не находили. Также есть обломок топора, несколько обломков ножей, один целый, есть обломки бронзовых изделий. В средневековом слое тоже нашли стрелу, такого же типа, двухшипную, но массивнее — железа уже не жалели. Еще одна интересная находка — бронзовый тельный крест. Такие кресты датируются XII веком, однако делали их не здесь, а в ближнем зарубежье. Предметы по тем временам дорогие, в Вологодской области таких найдено не больше десятка. Порадовала также керамика, не характерная для наших археологических памятников, - рассказал археолог.

Выставка будет работать до апреля 2019 года.