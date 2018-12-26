Пустующие земли сельхозназначения будут раздавать бесплатно в Вожегодском, Верховажском и Никольском районах

Проект «вологодский гектар» будет реализовываться в трех пилотных районах области: Вожегодском, Верховажском и Никольском. Об этом объявили на заседании регионального градсовета.

Как ранее сообщал Newsvo, в рамках проекта в регионе планируют бесплатно распределить порядка 3,5 тысяч гектаров пустующих сельхозземель из Фонда перераспределения.

Заместитель губернатора области Эдуард Зайнак рассказал, что земли в пилотных районах могут быть использованы для животноводства, организации крестьянских фермерских хозяйств, заготовки сена, выпаса скота. При этом название «вологодский гектар» условно: размер наделов может варьироваться от одного до ста гектаров. Претендовать на участки могут как физические, так и юридические лица. Выдавать их будут сразу в собственность.

Для реализации проекта обещают запустить интерактивную геоинформационную систему, где в режиме онлайн можно будет выбирать участки.