В прокуратуре Вологодской области связали низкий процент коррупционных преступлений с их плохой раскрываемостью

Снижение преступлений коррупционной направленности в области – следствие плохой работы правоохранительных органов. Ранее так считали только жители, но теперь об этом заявили в прокуратуре Вологодской области на координационном совещании.

Напомним, что в первом полугодии 2018 года в Вологодской области выявили лишь один факт получения взятки, а преступлений, предусмотренных статьей 291 УК РФ (дача взятки), в регионе за полгода не обнаружили совсем.

В течение 10 месяцев 2018 года областная прокуратура отметила снижение преступлений коррупционной направленности на 70,5 %. Однако радоваться этому факту в ведомстве не спешат.

- Указанное резкое снижение преступлений коррупционной направленности является следствием снижения эффективности деятельности оперативных подразделений правоохранительных органов области и принимаемых ими мер по выявлению указанных преступлений. Кроме того, наибольшие показатели по снижению выявленных преступлений установили органы и Росгвардии и ФСБ. Столь значительное снижение является основанием для комплексного анализа работы отмеченных органов, - сказал заместитель прокурора Вологодской области Олег Юрасов.

За 10 месяцев текущего года прокурорами поставлено на учет 212 ранее известных, но по различным причинам не учтенных преступлений. Это позволяет сотрудникам ведомства сделать выводы о том, что кроме объективных причин снижения преступности, существует практика укрытия преступлений от учета.

Напомним, недавно Newsvo писал о том, как вологжанин, которого обманули на 250 тысяч рублей при покупке дома, обратился в начале октября в полицию, при этом уголовное дело до сих пор не возбуждено.