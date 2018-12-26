В Череповце мошенник, представившийся замначальника ОГИБДД, обманул сотрудника организации на 15 тысяч рублей

26.12.2018 [Происшествия]

Очередной случай мошенничества произошел в Череповце. Сотрудника одной из подрядных организаций, устанавливающих системы контрольного управления доступом (КУД), обманул мужчина, представившийся по телефону заместителем начальника ОГИБДД УМВД России по Череповцу.

- Звонивший сообщил, что в здание ГИБДД необходимо установить систему «КУД». Стороны договорились о встрече в административном здании УМВД России по г. Череповцу для согласования и подготовки необходимых документов. «Заместитель начальника» попросил также перевести деньги в размере 15 000 рублей на несколько различных абонентских номеров. Мужчина не заподозрил подвоха, т.к. думал, что общается с государственным служащим, который в свою очередь пообещал при встрече вернуть все денежные средства, которые он одолжил, - сообщает областное УМВД.

В какой организации работает обманутый череповчанин, не сообщается. Почему он перевел деньги, не убедившись в личности звонившего и не посмотрев сначала документы, не понятно.

Тэги: мошенничество

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