В Череповце мужчина выпал с балкона 9 этажа, употребив курительную смесь

В Череповце мужчина выпал с балкона 9 этажа. Инцидент произошел накануне около пяти часов вечера в доме№11 на улице Окинина.

- По одной из основных версий, мужчина употреблял курительную смесь и неосторожно упал с 9-го этажа с общего балкона, где он этим и занимался. Травмы характерны для падения с высоты,- рассказали в пресс-службе регионального СК.

Пострадавший был доставлен в реанимацию, но через несколько часов скончался. Проводится доследственная проверка, следователи опрашивают родственников погибшего и очевидцев.