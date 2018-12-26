В Вологде до 2021 года обещают провести капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников пообещал до 2021 года провести капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорте Вологды. Об этом глава региона заявил накануне во время новогоднего приема у мэра. По его словам, в ближайшие три года дополнительно к городскому бюджету на реализацию крупнейших инфраструктурных проектов Вологды будет направлено 23,7 млрд рублей. Правда, сроки строительства некоторых объектов почему-то опять сдвинулись.

В числе проектов, которые необходимо завершить до 2021 года, губернатор отметил:

- открытие 8 детских садов с бассейнами, школы в микрорайоне «Охмыльцево», детского технопарка «Кванториум», а также ремонт и реконструкцию ряда других объектов образования (3,9 млрд. рублей); - капитальный ремонт городских и областных учреждений здравоохранения, а также закупку высокотехнологичного медицинского оборудования (2,4 млрд. рублей); - реконструкцию очистных сооружений, строительство полигона ТБО, благоустройство Набережной VI армии, 68 дворов и 6 общественных территорий, установку уличных светильников (2,2 млрд. рублей); - ремонт и содержание улично-дорожной сети, капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы вологодского аэропорта (2 млрд. рублей); - комплексную модернизацию стадиона «Витязь», строительство ледового дворца и двух плавательных бассейнов (1,1 млрд. рублей); - реконструкцию будущего здания областной картинной галереи и техническое оснащение детских кукольных театров (116 млн. рублей).

Напомним, в марте 2017 года в областном правительстве обещали, что на модернизацию стадиона "Витязь" в Вологде планируют направить 96,3 млн. рублей. При этом речь шла не о 2021 годе, а об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Начать строить этот ФОК должны были в 2017 году.

По мнению главы региона, запуск в эксплуатацию автомобильного обхода Вологды повлечет за собой изменение транспортно-логистических потоков города.

- Глубокий анализ этой информации станет основанием для решения другого важнейшего вопроса для вологжан – проработке строительства еще одного моста через реку Вологда, - сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, что в рамках стратегии "Вологда -комфортный город" городские власти обещали построить к 2020 году два моста через реку Вологду (см. схему в галерее) - в створе улицы Конева и Некрасовский мост, причем последний должен был появиться к концу 2015 года.