Вологодским льготникам, оставшимся без аналогового ТВ, компенсируют затраты на покупку спутникового ТВ

26.12.2018 [Общество]

В Вологодской области ветеранам и «детям войны», оставшимся без телевидения из-за отмены аналогового вещания, компенсируют затраты на приобретение спутникового оборудования. Соответствующий механизм оказания материальной помощи сейчас прорабатывают в областном правительстве.

Как ранее сообщал Newsvo, в первом полугодии 2019 года в субъектах России в три этапа отключат аналоговое вещание. На территории Вологодской области оно перестанет работать с 3 июня 2019 года. Телевизионное вещание после этого срока будет осуществляться в цифровом формате.

В регионе уже построена сеть цифрового эфирного телерадиовещания, которая включает 36 передающих станций. Все станции транслируют сигнал с охватом более 98% населения области, сообщили в областном правительстве. На сегодняшний день вологжанам доступны 20 цифровых телеканалов (первый и второй мультиплекс), а также три радиоканала, которые вещают в цифровом формате. Тем не менее, 2% жителей остаются не охваченными цифровыми каналами. По данным пресс-службы правительства области, для приема телевизионного сигнала на таких территориях рекомендуется использовать спутниковое приемное оборудование.

«На сегодняшний день на территории региона выявлено 240 населенных пунктов, которые не имеют цифрового вещания. В них проживает 7600 человек. Это то количество людей, которое может быть не охвачено цифровым вещанием. По поручению губернатора Олега Кувшинникова с департаментом социальной защиты населения области и Комитетом информационных технологий прорабатывается механизм адресной поддержки тех жителей, которые остаются без цифрового вещания и которые относятся к социально незащищенной группе населения, для того, чтобы их эта проблема не коснулась. Мы готовы обсуждать этот вопрос совместно с депутатским корпусом», - рассказал замгубернатора Виталий Тушинов.

Предполагается, что ветеранам, многодетным семьям, детям войны и другим льготникам будут предоставляться компенсации затрат на приобретение приемного спутникового оборудования. По словам Виталия Тушинова, необходимо организовать обучение волонтеров, которые смогут помочь настроить оборудование ветеранам и другим гражданам.

Все вопросы по поводу перехода на цифровое вещание можно задать по телефону федеральной горячей линии 8-800-220-20-02.

Тэги: ТВ

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