В Череповце по сидящему на дороге пьяному мужчине проехала ГАЗель

В Череповце по сидящему на дороге мужчине проехала машина. Инцидент произошел накануне возле здания №97 на улице Устюженской в 22 часа 20 минут.

34-летний водитель автомашины ГАЗ-322132 наехал на 23-летнего пешехода, который сидел на проезжей части. В результате ДТП пешеход с открытым переломом средней трети правой голени, закрытой черепно-мозговой травмой и другими травмами был госпитализирован.