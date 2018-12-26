В Череповце по сидящему на дороге пьяному мужчине проехала ГАЗель

26.12.2018 [Происшествия]

В Череповце по сидящему на дороге мужчине проехала машина. Инцидент произошел накануне возле здания №97 на улице Устюженской в 22 часа 20 минут.

34-летний водитель автомашины ГАЗ-322132 наехал на 23-летнего пешехода, который сидел на проезжей части. В результате ДТП пешеход с открытым переломом средней трети правой голени, закрытой черепно-мозговой травмой и другими травмами был госпитализирован.

- Освещения, как такового, в месте, где произошло ДТП, нет. Это промышленная территория. На пешеходе не было светоотражающих элементов. Он был с признаками алкогольного опьянения, - рассказала старший инспектор ГИБДД Череповца Анна Залюбовская.

Тэги: ДТП
Фото областного УМВД

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