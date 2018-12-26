Единый номер 112 заработал в Вологодской области на три года позже запланированного срока

В понедельник в областном правительстве сообщили, что теперь на всей территории Вологодской области можно бесплатно совершить звонок по единому номеру 112, который будет перенаправлен в экстренные службы. Звонить можно с любого телефона, даже не имея средств на счете или при отсутствии сим-карты.

Система-112 подразумевает наличие единого центра обработки вызовов (ЦОВ-112). Он базируется в административном центре в Вологде на ул. Мальцева, д. 41. В штат входят старшие операторы, операторы, операторы-лингвисты, операторы-психологи, системные администраторы. Помимо этого на базе «Учебно-методического центра по гражданской обороне и ЧС Вологодской области» развернут резервный центр обработки вызовов.

- Система построена так, что позволяет при выходе из строя основного ЦОВ-112 перенаправлять вызовы и принимать звонки на резервный ЦОВ. Централизованная схема организации приема вызовов обеспечивает обработку обращений граждан наиболее квалифицированным диспетчерским персоналом. Причем муниципальные образования не несут дополнительных материальных затрат на создание и техническую поддержку инфраструктуры системы, - сообщили в пресс-службе правительства области.

Напомним, что единый номер 112 начали в внедрять в России в 2011 году. Вологодская область должна была полностью подключиться к этому номеру к концу 2015 года.