На Рождественской ярмарке в Вологде будет работать бочка-баня

26.12.2018 [Общество]

С 27 по 30 декабря на площади Революции в Вологде будет работать Рождественская ярмарка. Свои товары представят более 40 участников со всей области, а также из Санкт-Петербурга, Мурманска и Воронежа.

«В ярмарке примут участие ведущие предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности страны, Вологды и муниципальных районов области. Также свою продукцию представят фермерские и личные подсобные хозяйства, мастера народных художественных промыслов. Вологжане могут приобрести подарки своим близким, а туристы выбрать ценный вологодский сувенир», - рассказала начальник департамента экономического развития Светлана Пахнина.

На ярмарке можно будет купить мясо и мясопродукты, сладости, иван-чай и варенье из садовых ягод в подарочных упаковках, ягоды, молочные продукты. Также будут представлены сувениры и подарки от мастеров народных художественных промыслов, традиционные рождественские пряники в разноцветной глазури и валяная обувь. Кроме того, можно будет выбрать мед, восточные сладости на его основе, свежемороженую красную рыбу, икру.

Для детей будет работать карусель с подсветкой.

Частью ярмарки станет бочка-баня - гости смогут оценить ее устройство, а также согреться и выпить горячего чая с пирожками.

Организатором «Рождественской ярмарки» выступает вологодский Центр содействия развитию предпринимательства и туризма при поддержке городских властей.

С 27 по 29 декабря ярмарка будет работать с 10.00 до 17.00, 30 декабря - до 20.00. 

Тэги: ярмарки, новый год

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