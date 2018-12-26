В Череповецком районе во время пожара на базе отдыха пострадал 46-летний завхоз

26.12.2018 [Происшествия]

46-летний мужчина госпитализирован с тяжелыми травмами после пожара на базе отдыха «Солнечный бор» в Череповецком районе. Сообщение о возгорании в одноэтажном, обшитом сайдингом деревянном здании поступил накануне в 16.20. Пожарные прибыли на место спустя 13 минут, ликвидировать возгорание удалось к 17.34.

В результате огнем уничтожена кровля здания, внутренняя и наружная отделка стен. Во время пожара травмы получил завхоз базы отдыха.

- Мужчина госпитализирован в ожоговое отделение БУЗ ВО «Медсанчасть "Северсталь"» с термическими ожогами лица, обеих нижних конечностей, обоих предплечий и кистей, ожог глаз, 3 А-Б степени 40%, ингаляционная травма и крайне тяжелый ожоговый шок, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Ущерб оценили примерно в 100 тысяч рублей, пожар возник из-за неисправности бензинового электрогенератора.

Тэги: пожар, пострадал человек, база отдыха Солнечный бор

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