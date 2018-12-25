«Вологда-Чеваката» завершила год двумя победами

25.12.2018 [Спорт]

В 10-м туре первого дивизиона баскетбольной Суперлиги «Вологда-Чеваката» принимала омский «Нефтяник».

В первом матче вологжанки к большому перерыву обгоняли соперниц всего на 5 очков - 43:38. Но благодаря ударно проведенной третьей четверти, которую «Чеваката» выиграла со счетом 21:10, вологжанки довели матч до уверенной победы - 80:69.

Во втором матче все решила заключительная четверть, которую вологжанки выиграли с разницей в десять очков. Окончательный счет игры 74:64.

Дабл-дабл в этом матче оформила Екатерина Кузьменкова, на её счету 21 очко и 15 подборов. Ещё 15 и 14 очков на свой счёт записали Олеся Седлецкая и Анна Нужная. Этими матчами «Вологда-Чеваката» завершила календарный год. После 20 сыгранных матчей вологжанки имеют равное количество побед и поражений - по 10 - и занимают 5 место в турнирной таблице.

В следующем туре 11 и 12 января «Вологда-Чеваката» на выезде встретится с казанской «Казаночкой».

Тэги: баскетбол
Фото: vk.com/vologdachevakata

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологодской области установили самый высокий предельный тариф на вывоз мусора из 40 регионов России
В Вологде на стройке жилого комплекса «Рафинад» погиб рабочий
Расследование в Липином Бору: возбуждено уголовное дело об изнасиловании приемной дочери священника
После оптимизации медучреждений зарплата акушера-гинеколога в Вологде уменьшилась вдвое
В Вологде с балкона четвертого этажа выпала 5-летняя девочка
В Вологодской области установят единый тариф за вывоз мусора – 140 рублей с человека в месяц
В Минприроды пообещали, что тарифы на вывоз мусора с 2019 года вырастут не более чем на 5%
В Вологде из-за нового варианта обнулили интернет-голосование за место размещения ледовой арены
Недавно открытый тепличный комплекс в Тоншалово под Череповцом выставили на продажу на Авито
Фирмы, занимающиеся вывозом мусора, пожаловались на действия оператора «Аквалайн» в УФАС
25.12.2018 [Общество]

Жители Климовского в Череповецком районе сами купили для поселка новогоднюю елку

747
0
25.12.2018 [Общество]

Инструктор клуба "Кунфу" Антон Макарьин назначен директором Вологодского многопрофильного лицея

2650
5
24.12.2018 [Общество]

В Вологодской области установят единый тариф за вывоз мусора – 140 рублей с человека в месяц

4567
6

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Вологда-Чеваката» завершила год двумя победами
В вологодской областной филармонии пройдет концерт джаза из бродвейских мюзиклов
Директор «Вологдагорводоканала» Александр Присяжный покидает свой пост
Кирилло-Белозерский музей выиграл грант на создание аудиогида по Успенскому собору
В Череповце автобус сбил пешехода, переходившего дорогу по "зебре"
Жители Климовского в Череповецком районе сами купили для поселка новогоднюю елку
В Череповце двое ранее судимых мужчин ограбили 11 гаражей
 
24.12.2018 [Общество]

Новый тариф на вывоз мусора в Вологодской области: вопросы и ответы

3716
0
25.12.2018 [БлогоVO]

Бракосочетание на приеме мэра

190
0
25.12.2018 [Обзор Прессы]

«Главное — это конец романа власти и ее базовой социальной группы»

396
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика