«Вологда-Чеваката» завершила год двумя победами

В 10-м туре первого дивизиона баскетбольной Суперлиги «Вологда-Чеваката» принимала омский «Нефтяник».

В первом матче вологжанки к большому перерыву обгоняли соперниц всего на 5 очков - 43:38. Но благодаря ударно проведенной третьей четверти, которую «Чеваката» выиграла со счетом 21:10, вологжанки довели матч до уверенной победы - 80:69.

Во втором матче все решила заключительная четверть, которую вологжанки выиграли с разницей в десять очков. Окончательный счет игры 74:64.

Дабл-дабл в этом матче оформила Екатерина Кузьменкова, на её счету 21 очко и 15 подборов. Ещё 15 и 14 очков на свой счёт записали Олеся Седлецкая и Анна Нужная. Этими матчами «Вологда-Чеваката» завершила календарный год. После 20 сыгранных матчей вологжанки имеют равное количество побед и поражений - по 10 - и занимают 5 место в турнирной таблице.

В следующем туре 11 и 12 января «Вологда-Чеваката» на выезде встретится с казанской «Казаночкой».