В вологодской областной филармонии пройдет концерт джаза из бродвейских мюзиклов

Вологодская областная филармония приглашает всех любителей джаза на концерт «Ёлка JAZZ».

В исполнении американского джазового вокалиста Kalil Wilson и петербургского Трио Константина Хазановича (Константин Хазанович (фортепиано), Михаил Фоминых (контрабас), Андрей Иванов (барабаны) прозвучит новогодне-рождественский джаз.

- ЕЛКА JAZZ - это новогодне-рождественская джазовая классика из легендарных бродвейских мюзиклов и голливудских фильмов - Let It Snow, Jingle Bells, White Christmas, Have Yourself a Merry Little Christmas и другие композиции, ставшие символом Рождества в США,- сообщается на сайте Вологодской филармонии.