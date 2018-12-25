В вологодской областной филармонии пройдет концерт джаза из бродвейских мюзиклов
25.12.2018 [Культура]
Вологодская областная филармония приглашает всех любителей джаза на концерт «Ёлка JAZZ».
В исполнении американского джазового вокалиста Kalil Wilson и петербургского Трио Константина Хазановича (Константин Хазанович (фортепиано), Михаил Фоминых (контрабас), Андрей Иванов (барабаны) прозвучит новогодне-рождественский джаз.
- ЕЛКА JAZZ - это новогодне-рождественская джазовая классика из легендарных бродвейских мюзиклов и голливудских фильмов - Let It Snow, Jingle Bells, White Christmas, Have Yourself a Merry Little Christmas и другие композиции, ставшие символом Рождества в США,- сообщается на сайте Вологодской филармонии.
Джазовый концерт состоится 27 декабря в 19:00.
Фото предоставлено Вологодской областной филармонией