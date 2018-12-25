Директор «Вологдагорводоканала» Александр Присяжный покидает свой пост

В Вологде уволился директор МУП «Вологдагорводоканала» Александр Присяжный.

Эту информацию Newsvo подтвердили в пресс-службе городской администрации, отметив, что 25 декабря - его последний рабочий день. В этой должности Newsvo работал со 2 апреля 2012 года.

Кто будет назначен на эту должность вместо него, не сообщается.

Напомним, что в начале 2017 года на «Вологдагорводоканале» прошли обыски - правоохранители изъяли документация и вещественные доказательства для расследования уголовного дела, связанного со строительством развязки на Белозерском шоссе в 2011-16 гг. По предварительной информации областного УМВД, МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» завышало стоимость проделанных работ, кроме того, указывало в смете работы, которые фактически не проводились.