Кирилло-Белозерский музей выиграл грант на создание аудиогида по Успенскому собору

25.12.2018 [Общество]

Кирилло-Белозерский музей-заповедник стал победителем конкурса «Музеи Русского Севера» и получит грант от компании «Северсталь» на создание аудиогида по Успенскому собору.

Храм был расписан фресками, часть которых уже отреставрирована и содержит один из древнейших из сохранившихся иконостасов XV века. Недавно в соборе была сделана система отопления, система контроля температурно-влажностного режима, что позволило открыть его для посещения круглогодично. Ежегодно собор посещает до десяти тысяч человек, причём примерно 80% из них – индивидуальные посетители.

- У нас уже есть аудиогид по всему музею-заповеднику, а этот будет именно для Успенского собора. В нем иногда проводятся службы, поэтому в нем нет, как на обычных экспонатах, этикеток и указателей. Там сейчас как в обычном храме. Аудиогид поможет гостям обратить внимание на те или иные важные детали, - рассказали Newsvo в пресс-службе музея-заповедника.

Аудиогид на базе популярной платформы IZI.Travel и приложение с возможностью использования дополненной реальности «Артефакт», являющееся проектом Министерства культуры РФ, позволят максимально подробно показать фрески и иконостас собора, сохранив в неприкосновенности интерьер храма.

В Кириллове отмечают, что, благодаря этому конкурсу, в 2007 году у музея-заповедника появился первый сайт, а в 2016 году – музейное мобильное приложение.

Еще один музей Вологодской области, который получит грант «Северстали» - музей металлургической промышленности в Череповце. Им выделят деньги на создание экспозиции раритетов металлургического производства под открытым небом.

Тэги: монастырь, музей, гиды

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологодской области установили самый высокий предельный тариф на вывоз мусора из 40 регионов России
В Вологде на стройке жилого комплекса «Рафинад» погиб рабочий
Расследование в Липином Бору: возбуждено уголовное дело об изнасиловании приемной дочери священника
После оптимизации медучреждений зарплата акушера-гинеколога в Вологде уменьшилась вдвое
В Вологде с балкона четвертого этажа выпала 5-летняя девочка
В Вологодской области установят единый тариф за вывоз мусора – 140 рублей с человека в месяц
В Минприроды пообещали, что тарифы на вывоз мусора с 2019 года вырастут не более чем на 5%
В Вологде из-за нового варианта обнулили интернет-голосование за место размещения ледовой арены
Недавно открытый тепличный комплекс в Тоншалово под Череповцом выставили на продажу на Авито
Фирмы, занимающиеся вывозом мусора, пожаловались на действия оператора «Аквалайн» в УФАС
25.12.2018 [Происшествия]

В Вологде с балкона четвертого этажа выпала 5-летняя девочка

5822
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Вологда-Чеваката» завершила год двумя победами
В вологодской областной филармонии пройдет концерт джаза из бродвейских мюзиклов
Директор «Вологдагорводоканала» Александр Присяжный покидает свой пост
Кирилло-Белозерский музей выиграл грант на создание аудиогида по Успенскому собору
В Череповце автобус сбил пешехода, переходившего дорогу по "зебре"
Жители Климовского в Череповецком районе сами купили для поселка новогоднюю елку
В Череповце двое ранее судимых мужчин ограбили 11 гаражей
 
24.12.2018 [Общество]

Новый тариф на вывоз мусора в Вологодской области: вопросы и ответы

3718
0
25.12.2018 [БлогоVO]

Бракосочетание на приеме мэра

190
0
25.12.2018 [Обзор Прессы]

«Главное — это конец романа власти и ее базовой социальной группы»

396
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика