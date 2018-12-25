Кирилло-Белозерский музей выиграл грант на создание аудиогида по Успенскому собору

Кирилло-Белозерский музей-заповедник стал победителем конкурса «Музеи Русского Севера» и получит грант от компании «Северсталь» на создание аудиогида по Успенскому собору.

Храм был расписан фресками, часть которых уже отреставрирована и содержит один из древнейших из сохранившихся иконостасов XV века. Недавно в соборе была сделана система отопления, система контроля температурно-влажностного режима, что позволило открыть его для посещения круглогодично. Ежегодно собор посещает до десяти тысяч человек, причём примерно 80% из них – индивидуальные посетители.

- У нас уже есть аудиогид по всему музею-заповеднику, а этот будет именно для Успенского собора. В нем иногда проводятся службы, поэтому в нем нет, как на обычных экспонатах, этикеток и указателей. Там сейчас как в обычном храме. Аудиогид поможет гостям обратить внимание на те или иные важные детали, - рассказали Newsvo в пресс-службе музея-заповедника.

Аудиогид на базе популярной платформы IZI.Travel и приложение с возможностью использования дополненной реальности «Артефакт», являющееся проектом Министерства культуры РФ, позволят максимально подробно показать фрески и иконостас собора, сохранив в неприкосновенности интерьер храма.

В Кириллове отмечают, что, благодаря этому конкурсу, в 2007 году у музея-заповедника появился первый сайт, а в 2016 году – музейное мобильное приложение.

Еще один музей Вологодской области, который получит грант «Северстали» - музей металлургической промышленности в Череповце. Им выделят деньги на создание экспозиции раритетов металлургического производства под открытым небом.