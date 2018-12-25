В Череповце автобус сбил пешехода, переходившего дорогу по "зебре"
25.12.2018 [Происшествия]
В Череповце автобус сбил женщину, переходившую дорогу по "зебре" на разрешающий сигнал. ДТП произошло сегодня утром на регулируемом перекрестке у дома №15 на улице Комсомольской.
58-летний водитель автобуса № 4 совершил наезд на 70-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пешеход с диагнозом "сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана правого бедра и голени" была госпитализирована.
- Водитель сказал, что он ехал как бы на мигающий сигнал светофора, но все обстоятельства дел сейчас выясняются, - рассказала старший инспектор пресс-службы ГИБДД Череповца Анна Залюбовская.
Фото ГИБДД по Череповцу