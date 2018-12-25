Жители Климовского в Череповецком районе сами купили для поселка новогоднюю елку

25.12.2018 [Общество]

В поселке Климовское Череповецкого района жители сами купили новогоднюю елку и украсили ее. Им хотелось установить ее в поселке на Новый год, но в администрации жителям сказали, что денег на это нет. Уже два года центр поселка на новогодние праздники пустовал.

«Мы с коллегой сидели на работе, хотелось что-то сделать для своего поселка. Решили начать с елки. Сразу залезли в Интернет. Посмотрели, сколько стоят искусственные ели, и решили объявить сбор», - рассказала Newsvo одна из участниц инициативной группы  Анастасия Волкова.

Активных девушек поддержали еще три человека. В сентябре пятеро жителей поселка Климовское объявили сбор на покупку искусственной новогодней ели. Сначала они сообщили об этом в соцсетях, а потом расклеили объявления по поселку, стали раздавать людям листовки. За каждую поступающую копейку отчитывались.

Жители поселка активно включились в сбор, один из предпринимателей сказал, что если не удастся собрать сумму полностью, то он поможет.

В итоге денег собрали даже больше, чем нужно, поэтому вместо 5-метровой елки купили 6-метровую. Женщины сами сшили на нее банты, а мужчины сколотили ограждение, устанавливали елку тоже своими силами.

Администрация поселка пообещала предоставить для елки гирлянду.

При этом жителям, которые купили ель на свои деньги, в итоге пришлось отдать ее в собственность администрации, потому что ее надо где-то хранить в течение года и нести за нее ответственность, отвечать за разные форс-мажорные обстоятельства, которые могут возникнуть вследствие ее эксплуатации.

Тэги: новый год, помощь, власти, жители
Фото жителей

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