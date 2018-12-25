В Череповце двое ранее судимых мужчин ограбили 11 гаражей

В Череповце сотрудники полиции раскрыли серию гаражных краж.

Злоумышленники попались с поличным во время совершения кражи в Северном районе - при них был краденый автомобильный видеорегистратор и рюкзак. Мужчин задержали и доставили в отдел полиции.

Полицейские установили, что рисунок обуви задержанных совпал со следами, обнаруженными экспертом-криминалистом на местах ранее совершенных преступлений. Задержанные дали признательные показания.

Выяснилось, что 47-летний задержанный недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление. Испытывая финансовые трудности, он решил подговорить своего знакомого, также ранее судимого, помочь ему в совершении нескольких краж. У его 34-летнего приятеля также имелись трудности с деньгами, и он согласился.

В дневное время злоумышленники при помощи инструментов вскрывали замки, проникали в гаражи и похищали имущество - электроинструменты, технику и ценные вещи. Краденое злоумышленники сбывали, а изделия из металла сдавали в пункты приема металлолома.

- В настоящее время установлена причастность данных лиц к 11 фактам хищения имущества из гаражей, расположенных на территории города и двум фактам краж из гаражей на территории Череповецкого района. Общий ущерб, причиненный пострадавшим, составил более 300 тысяч рублей,- сообщается на сайте УМВД по Вологодской области.

Мужчины заключены под стражу.

В отношение них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение».