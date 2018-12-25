Охотник, которого подстрелил во время охоты браконьер, спустя месяц умер в больнице Череповца

Житель Суды, 59-летний Николай Турзаков, скончался в реанимации областной больницы № 2 в 8 утра в субботу, 22 декабря. Информацию об этом подтвердили в администрации лечебного учреждения, сообщается на сайте мэрии Череповца.

- Мы все в шоке от случившегося. Хороший был человек, добросовестный, честный. Охотился с собаками, был членом секции русских гончих собак в череповецком обществе охотников и рыболовов. Участвовал в наших мероприятиях, выставках, испытаниях, всегда готов был прийти на помощь. Я его знаю больше 10 лет. То, что случилось, очень горько. Любому охотнику понятно, что нельзя стрелять по неясно видимой цели, и тем более нельзя раненого оставлять в лесу. Это выходит за рамки понимания, — прокомментировал председатель секции русских гончих Череповецкого общества охотников и рыболовов Алексей Князев.

Напомним, трагедия произошла 17 ноября на территории охотничьих угодий Череповецкого районного общества охотников и рыболовов. Группа мужчин охотилась на лося. Услышав лай собаки, которая должна была загонять животное, охотники приготовились и ждали появления зверя из зарослей на открытое место,- сообщал сайт правительства Вологодской области.

Один из участников группы заметил движение среди торфяных куч, частого подлеска и валежника и увидел, как ему показалось, очертания крупного животного. Он произвел выстрел в сторону неясно видимой цели и ранил мужчину, который по роковой случайности в это же время находился в лесу и охотился на зайца.

Как сообщается на сайте мэрии Череповца, стрелявший ушел с места происшествия, оставив пострадавшего истекать кровью. Охотник сам позвонил друзьям, после чего его вынесли к машине скорой помощи и доставили в больницу. Николай Турзаков получил серьезные травмы: у него был раздроблен таз, он потерял много крови.

Как рассказали сегодня в ОМВД России по Череповецкому району, 14 декабря 2018 года против 43-летнего подозреваемого, жителя Судского сельского поселения, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».