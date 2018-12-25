На ремонт помещения, предоставленного в аренду Камерному театру в Вологде, понадобится около 8 млн рублей

25.12.2018 [Общество]

Камерный театр подписал договор об аренде у администрации Вологды помещения площадью около 645 кв. метров в здании на улице Мира, 20. Однако где театру взять деньги на их ремонт, пока не понятно.

О подписании договора аренды накануне сообщила пресс-служба городской администрации.

- Здание на ул. Мира, 20, давно было в списке на приватизацию, однако позже было принято решение выставить его как площади для аренды. Изначально было много желающих поучаствовать в аукционе на право размещения в здании в центре Вологды. Однако по факту заявка поступила лишь от Камерного театра, она была одобрена, - пояснил начальник отдела аренды и организации торгов департамента имущественных отношений Дмитрий Шумов.

По результатам торгов, арендная плата составит 33 тысячи рублей ежемесячно. В релизе говорится, что арендатору необходимо сделать в помещении косметический ремонт, однако, как рассказал Newsvo художественный руководитель Камерного театра Яков Рубин, работы предстоят куда более серьезные.

- Договор действительно подписан, но это не значит, что туда можно привезти приличных людей. СМИ пишут, что там нужен косметический ремонт, а этот «косметический ремонт» мы оцениваем примерно миллионов в восемь. То есть нужно «взять мочало и начать все сначала» - сделать из полуразрухи театр, - сказал Newsvo Яков Рубин.

Напомним, о том, что трехэтажное здание, памятник архитектуры XIX века на улице Ленина, который находится в областной собственности и где сейчас работает Камерный театр, решили продать, а театр выселить, стало известно в мае 2016 года. Из-за соседней стройки по стенам пошла трещина, и арендаторы съехали с верхних этажей. Чтобы снизить нагрузку на бюджет, здание решили включить в программу приватизации. Театр арендует здесь первый этаж, срок договора - 49 лет.

Сначала областные власти говорили, что расторгнуть договор просто так нельзя и что труппе не о чем беспокоиться. Однако летом 2016 театру уже предложили шесть вариантов размещения в разных частях города, в основном, в аварийных домах, требующих ремонта. В администрации города также прозвучала идея переселить Камерный в бывшее здание Тендряковской библиотеки на проспекте Победы.

Осенью 2017 года городские власти предложили Камерному театру освободить здание на Ленина, 5 и переехать в "Салют" на условиях коммерческой аренды, но таких денег у труппы нет.

Добавим, что пока театр продолжает показывать свои спектакли на улице Ленина, 5.

Тэги: камерный театр
Сюжет: Выселение Камерного театра

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