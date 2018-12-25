Инструктор клуба "Кунфу" Антон Макарьин назначен директором Вологодского многопрофильного лицея

В Вологодском многопрофильном лицее сменился директор: Андрей Платонов покинул эту должность. Эту информацию Newsvo подтвердили в пресс-службе регионального департамента образования.

С сегодняшнего дня руководить учреждением будет Антон Макарьин, ранее занимавший должность начальника управления протокола и референтуры правительства Вологодской области. До этого он работал помощником Евгения Шулепова в администрации Вологды.

Добавим, что Антон Макарьин с 2000 года является инструктором вологодского клуба «КУНФУ» , он вице-президент Вологодской региональной общественной организации "Федерация традиционного ушу".

Напомним, что в начале декабря в лицее произошел скандальный инцидент: директор учебного учреждения обратился в полицию из-за того, что школьники создали в соцсети группу с шуточными мемами, в которых смеялись смеялись над одноклассниками и учителями.