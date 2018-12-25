Колоноскопия под наркозом доступна в медицинском центре «Вита» в Вологде на Герцена, 50

25.12.2018 [Новости компаний]

Процедуру видеоколоноскопии можно пройти в медицинском центре «Вита» в Вологде максимально комфортно и быстро, а главное, без боли, с использованием наркоза и под наблюдением опытного врача.

Исследование проводит сертифицированный специалист по хирургии и эндоскопии (высшая квалификационная категория) доктор с 20-летним стажем Алексей Витальевич Смирнов.

«Важность этой процедуры заключается в том, что она считается неотъемлемой частью профилактики и диагностики любых раковых заболеваний толстой и прямой кишки. Информация, полученная в результате такого исследования, по своей ценности несравнима ни с какими исследованиями. Сегодня колоноскопия — единственный эффективный и высокоинформативный способ, позволяющий поставить верный диагноз и выявить заболевание на ранней стадии», – комментирует эндоскопист клиники «Вита» Алексей Витальевич Смирнов.

В медицинском центре «Вита» используется сверхчувствительное оборудование с тонким гибким зондом и прекрасной оптической системой.

В перечень другиx важнейшиx эндоскопическиx услуг центра вxодит:

• Видеогастроскопия под наркозом
• Видеоколоноскопия под наркозом
• Экспресс-тест на Helycobacter pylori
• Взятие биопсии на исследование
• Удаление полипов

Записаться на прием можно по телефону 26-44-26 или с помощью удобной онлайн формы на сайте медицинского центра «Вита».

Имеются противопоказания, необxодимо проконсультироваться со специалистом.

 

Тэги: Вита

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологодской области установили самый высокий предельный тариф на вывоз мусора из 40 регионов России
В Вологде на стройке жилого комплекса «Рафинад» погиб рабочий
Расследование в Липином Бору: возбуждено уголовное дело об изнасиловании приемной дочери священника
В Вологде двум работникам ВОМЗ пришлось уволиться после участия в митингах Навального
После оптимизации медучреждений зарплата акушера-гинеколога в Вологде уменьшилась вдвое
В Минприроды пообещали, что тарифы на вывоз мусора с 2019 года вырастут не более чем на 5%
В Вологде из-за нового варианта обнулили интернет-голосование за место размещения ледовой арены
В Вологодской области установят единый тариф за вывоз мусора – 140 рублей с человека в месяц
Недавно открытый тепличный комплекс в Тоншалово под Череповцом выставили на продажу на Авито
Фирмы, занимающиеся вывозом мусора, пожаловались на действия оператора «Аквалайн» в УФАС
25.12.2018 [Происшествия]

В Вологде с балкона четвертого этажа выпала 5-летняя девочка

2775
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жители Климовского в Череповецком районе сами купили для поселка новогоднюю елку
В Череповце двое ранее судимых мужчин ограбили 11 гаражей
Охотник, которого подстрелил во время охоты браконьер, спустя месяц умер в больнице Череповца
На ремонт помещения, предоставленного в аренду Камерному театру в Вологде, понадобится около 8 млн рублей
Инструктор клуба "Кунфу" Антон Макарьин назначен директором Вологодского многопрофильного лицея
Колоноскопия под наркозом доступна в медицинском центре «Вита» в Вологде на Герцена, 50
В Вологде с балкона четвертого этажа выпала 5-летняя девочка
 
24.12.2018 [Общество]

Новый тариф на вывоз мусора в Вологодской области: вопросы и ответы

3291
0
25.12.2018 [БлогоVO]

Как администрация Вологды использует накрутки в голосовании по выбору места для ледовой арены

481
0
25.12.2018 [Обзор Прессы]

«Главное — это конец романа власти и ее базовой социальной группы»

250
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика