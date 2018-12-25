В Вологде с балкона четвертого этажа выпала 5-летняя девочка

В Вологде накануне с балкона четвертого этажа дома на улице Псковской, 6"б" выпала пятилетняя девочка. Она госпитализирована с тяжелыми травмами.

Инцидент произошел около 13 часов. Правоохранителям о происшествии сообщила женщина, которая проходила мимо и увидела девочку лежащей на земле. По предварительным данным, мать ребенка ненадолго отлучилась из квартиры.

На место происшествия выезжали полицейские и следователи СУ СК РФ по Вологодской области. Проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.